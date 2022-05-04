الفيدرالي الأمريكي: صعوبات اقتصادية هائلة جراء الحرب الروسية وإغلاقات كورونا

قال البنك الفيدرالي الأمريكي، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة، مشيرا إلى أن التضخم مازال مرتفعا بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة ووباء كورونا.

البنك الفيدرالي الأمريكي: إغلاقات كورونا تُفاقم مشاكل سلاسل الإمداد

وأوضح البنك الفيدرالي الأمريكي أن الإغلاقات المرتبطة بوباء كورونا «كوفيد-19» في الصين، من المرجح أن تُفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

يأتي تعليق البنك الفيدرالي الأمريكي، بعد قراره اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو القرار الذي كان يتوقعه وينتظره الخبراء، الذين سبق وأشاروا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي، سيرفع سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، لاسيما مع شعور عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق من أن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود.