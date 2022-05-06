حظك اليوم برج الثور الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يفضل الاستقرار في حياته، فهو يحرص بشكل كبير على تكوين أسرة صغيره، كما أنّه يفضل الاستقرار في حياته، وأن يختار شريك حياته حتى إذا كان في سن صغير مهما كانت الظروف، فهو يختار الاستقرار كأولوية أولى.

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

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مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالحساسية الكبيرة في حياته مهما كانت الظروف، ما يجعله يشعر بالضيق من أقل الأشياء وأتفهها، لأنه يرى أنّ كل شيء صغير قد يؤثر به، لذا يفضل دائما ان تكون اختياراته سليمة حتى لا يتأثر بشيء، وأهم الأشياء أن يكون شريك شريك حياته من نفس بيئته ومستواه الفكري والاجتماعي، لكي يشعر بالراحة معه، كما أنّه يسعى لأن يكون قائدا ناجحا ويصل طوحه لأبعد الحدود، للنجاح في حياته العملية وتحقيق أحلامه.