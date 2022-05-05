حظك اليوم برج الثور الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لا يقع بسهولة في الحب، فهو يأخذ وقته ويفكر جيدا قبل الدخول في هذه الخطوة، فهو رغم أنه يتحمل المسؤوليات ويتسم بإخلاصه الكبير لأسرته والمقربين، فهو يتأنى قبل أخذ قرار الارتباط، لكن بعد أن يقرر العلاقة مع شريك حياته يحاول أن يجعله سعيد طول الوقت.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يدفعك لدراسة ومناقشة أفكار أو مشاريع جديدة وتبدو مقنعا، مما يجعلك تحقق نجاحًا كبيرًا في حياتك المهنية والعملية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بلقاء عاطفي أو فكري يجعلك أفضل وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

ويتوافق مولود برج الثور مع مولود برج الجدي بشكل كبير حيث أن العلاقة بين الثنائي هادئة، فهما يسعيان للوصول الى الأهداف نفسها لذا يكون مولود برج الثور وبرج الجدي في علاقة عاطفية ناجحة.

ويتميز مولود برج الثور بالصبر الشديد، فهو يتحمل أي مسؤولية، ولديه طموحات ويسعى لتنفيذ أهدافه ومشروعاته، كما أنه شديد الإخلاص لأسرته والمقربين منه، لأنه يسعى لإسعادهم بشتى الطرق، وأيضا على الصعيد المهني فهو يحب عمله ويكره التغييرالمفاجئ فهو يفضل الحياة الروتينية الخالية من المفاجآت والتغييرات التي قد لا يستطيع التكيف معها وفق تفكيره.