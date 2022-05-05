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عاجل .. بولندا تجمع 6.5 مليار دولار لدعم الشعب الأوكراني

كتب:

شيماء عادل
02:40 م | الخميس 05 مايو 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ رئيس الوزراء البولندي، أعلن جمع 6.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا، خلال مؤتمر المانحين في وارسو. 

تبرعات لإنقاذ أوكرانيا

وفي سياق متصل، دشّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منصة إلكترونية عالمية أطلق عليها اسم يونايتد 24، بهدف جمع التبرعات لإنقاذ أوكرانيا والشعب الأوكراني، بحسب وصفه. 

الحرب الروسية الأوكرانية

وخرج الرئيس الأوكراني خلال مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تويتر، وطلب التبرع من أجل إعادة اعمار البنية التحتية الأوكرانية التي دمرتها الحرب الروسية الأوكرانية.

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بقلم شيماء عادل