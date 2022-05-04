روسيا: قواتنا دمرت عددا من مدافع «هاوتزر» الأمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد من مدافع «هاوتزر» الأمريكية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

غواصة تستهدف مواقع في أوكرانيا

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن غواصة من أسطول البحر الأسود استهدفت مواقع في أوكرانيا بصاروخي «كروز» من طراز «كاليبر».

وقبل قليل، أكدت روسيا أنها ستتعامل مع أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» محملة بالأسلحة كهدف حال وصولها لأوكرانيا.

أمريكا: أنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أمس أن المزيد من صواريخ «جافلين» وأنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا، قائلا «إن الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا جنبتنا حربا عالمية ثالثة».

ونوه بايدن إلى أن أمريكا تقود الحلفاء لتسليح أوكرانيا لمواجهة روسيا، مشيرا إلى أن صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات غيرت من حياة الأوكرانيين.