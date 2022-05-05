واشنطن: قدمنا معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا وليس لقتل جنرالات روسيا

آثار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر أمريكية تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية قدّمت معلومات استخبارتية إلى أوكرانيا بهدف استهداف جنرالات روس، حالة من الغضب والاستنكار، وهو ما جعل مجلس الأمن القومي الأمريكي يصف هذه التقارير بأنّها «غير مسئولة»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

معلومات استخباراتية لمساعدة الجيش الأوكراني

وقالت أدريات واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني، ردًا على هذه الاتهامات، إنّ الولايات المتحدة قدّمت لأوكرانيا معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة، من أجل مساعدتهم في الدفاع عن بلادهم، وليس كما أُشيع بهدف قتل جنرالات روس.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد نشرت تقريرًا منسوبًا لمصادر استخباراتية أمريكية، تفيد بأن أمريكا قدمت معلومات استخباراتية للقوات الأوكرانية، لافتة إلى أنّ هذه المعلومات أتاحت لأوكرانيا استهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة، والتي وصل عددهم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى 12 جنرالًا روسيًا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنّ المعلومات المقدمة من الجانب الأمريكي تركزت على تحديد الموقع وتفاصيل أخرى لمقار القيادة المتحركة للجيش الروسي التي تتنقل باستمرار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توجه رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف لزيارة الجبهة في منطقة دونباس استمرت عدة أيام، وهو ما علّقت عليه الوزارة الأمريكية بأنّ كبار المسؤولين العسكريين الروس يقتربون من المعارك.

5 مليارات دولار مساعدات عكسرية لأوكرانيا

يذكر أنّ أوكرانيا أعلنت مرات عدة مقتل جنرالات روس في الميدان منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى يومها الـ 71 حتى الآن.

وإلى جانب المعلومات الاستخباراتية التي قدّمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، فإنها أيضاً ما زالت مستمرة في تقديم المعدات العسكرية، والتي قال عنها وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات سابقة له أثناء زيادة ميدانية لأوكرانيا إن تكلفة المعدات العسكرية فاقت الـ 5 مليارات دولار.