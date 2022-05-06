حظك اليوم برج السرطان الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان هو رابع الأبراج الفلكية، ويتمكن مولود البرج من القدرة على إقناع المحيطين به بشكل كبير، كما أنه يحب البقاء في المنزل لفترات طويلة، ولا يفضل الخروج والتنزه، وأهم شئ عند مولود البرج الأصدقاء والعائلة.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية بشكل كبير لكي تحقق نجاحات في العمل.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

عليك أن تمد كل من حولك بالحماس حيث أنك تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.

مواصفات برج السرطان

مولود برج السرطان منظم في جميع أعماله وحياته العائلية، ورغم كل مميزاته إلا أنه عنيد في قراراته جميعا على الصعيدين المهني والعاطفي، كما أنه يتحمل المسئوليات في حياته، ولديه قدرة كبيرة على تحمل الضغوط المحيطة به، ومن السهل السيطرة على انفعالاته المختلفة.

ويغلب على مولود برج السرطان أنه يرى الجانب السلبي في الأمور التي تحدث معه، كما أنه يعيش في الخيال ويحب أن يأخذ وقته في التفكير في مختلف الأمور التي تدور حوله قبل أن يتخذ أي قرار، سواء كان في حياته المهنية أو العاطفية.