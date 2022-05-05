حظك اليوم برج الحمل الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل شديد الذكاء، ولديه قدرة على وضع العديد من الأفكار الناجحة في العمل، فهو يحب عمله ويحب أن ينجح فيه ويحقق كل ما يريد به، ويسعى دائما لكي يكون قياديا ناجحا بدرجة كبيرة في مختلف المناصب التي توكل إليه.

وبسبب قدرته على القيادة يحبه فريق العمل، ويحب الجميع العمل معه في فريق واحد، لأنه يستطيع أن يبرز فريقه ويضع كل شخص في مكانه المناسب، كما أنه يتميز بحبه للعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أنه يتميز بالجاذبية التd يستطيع بها السيطرة فكريا على الآخرين، فهو يقنه كل من حوله بآرائه الشخصية.

وقدمت خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة حتى تحقق نجاح في العمل

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك، وقد يتسبب في مشكلات مع من تحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

وأبرز عيوب مولود برج الحمل الأنانية الشديدة فهو يحب أن ينفذ كل ما يريد على حساب أي شخص آخر مهما كانت الظروف أو الصعاب التي يمكن أن تواجه الغير فأهم شئ أن ينفذ آرائه مهما كانت الأمور من حوله، كما أنه يوجه آراء قاسية للأشياء التي لا تعجبه مهما كان الأمر أو الشخص.