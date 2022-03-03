مقتنيات «ماجدة والفيشاوي» ورموز الفن الجميل في قصر ثقافة شبين الكوم

كشف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، ملامح جناح العرض المتحفي الخاص بالمركز القومي للمسرح بقصر ثقافة شبين الكوم، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مؤخرا خلال افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره.

وقال ياسر صادق في تصريحات صحفية إنّ الجناح يضم بعض مقتنيات وصور رموز ورواد الفن المصري أبناء محافظة المنوفية منهم: «توفيق الدقن وماجدة الصباحي وفايز حلاوة وعبد العليم خطاب ومحمود المليجي وشفيق نور الدين وإبراهيم سعفان ومحيي إسماعيل وصلاح السعدني وسعيد صالح وممدوح عبد العليم وفاروق الفيشاوي وحاتم ذو الفقار ومحمد متولي».

ويضم أيضا إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة، إلى جانب وجود شاشة لعرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يستعرض هؤلاء الرموز الفنية، ورؤساء الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ إنشاءها حتى الآن، وأيضا مديري عموم ومديري قصر ثقافة شبين الكوم على مدار تاريخه.

أبرز المعلومات عن قصر ثقافة شبين الكوم

يشار إلى أن وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، افتتحا يوم الإثنين الماضي قصر ثقافة شبين الكوم، بعد تجديده وتحديثه، والذي أصبح قصر ثقافة نموذجيا وفق أحدث طراز.

وتبلغ المساحة الكلية لقصر ثقافة شبين الكوم 3050 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق هي الدور الأرضي ويشمل مدخل فراغ سماوي محاط بسور خارجي، قاعة دائرية، قاعة معارض، مسرح يتسع لـ 485 مشاهد ومجهز بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، غرف مدير المسرح والفنانين، كما تم تحويل السينما الصيفي إلي دار سينما الثقافة مجهزة بأحدث وسائل العرض السينمائي تستوعب 285 مشاهدا.

كما تم استحداث موقع لقصر ثقافة الطفل وقاعة كبار الزوار، قاعات خاصة بالنوادي الثقافية منها نادي تبسيط العلوم والمرأة وتكنولوجيا المعلومات والمواهب، استحداث وإنشاء منفذ بيع لمنتجات الحرف التراثية واليدوية، بالإضافة إلى تحديث المكتبة العامة ومكتبة الطفل وتزويدهما بأحدث الإصدارات.

هذا بخلاف قاعة معارض الفنون التشكيلية وتزويدها بأحدث طرق العرض، وتم إنشاء المبني الإداري بالكامل حيث لم يكن موجودا قبل عام 2009 ويضم طابقين، كما تم توفير كود الإتاحة لذوي القدرات الخاصة بالدور الأرضي للمسرح والسينما وقاعة الفنون التشكيلية، واستحداث منفذ بيع إصدارات ومنتجات الهيئة مع تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.