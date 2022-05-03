سمير صبري يسجل حلقة إذاعية مع صفاء أبو السعود بعد خروجه من المستشفى

أكد المخرج محمد تركي، أن الفنان سمير صبري خرج من المستشفى وحالته مستقرة، وعاد من جديد لتسجيل حلقاته الجديدة من برنامج ذكرياتي، الذي يعرض على إذاعة الأغاني.

سمير صبري يتحدث عن برنامج ذكرياتي مع صفاء أبو السعود

وقال محمد تركي لـ «الوطن»، إن الفنان سمير صبري سجّل حلقة جديدة من برنامج ذكرياتي مع الفنانة صفاء أبو السعود، واصفاً إياها بحلقة مختلفة وجديدة، ومن المقرر إذاعتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، وهي حلقة مسجلة تمت عن طريق الهاتف.

المخرج محمد تركي يتحدث عن حالة سمير صبري الصحية

ويحافظ الفنان سمير صبري على حالته الصحية في الوقت الحالي، حيث أنه تحسن بشكل تدريجي، والعلاج حقق نتيجة، وأثر ذلك على حالته الصحية بشكل مباشر، واستقر الأطباء على أن يخرج من المستشفى بعد إلغاء العملية التي كان من المقرر إجرائها خلال الفترة الماضية.

وكان من المُفترض إجراء سمير صبري عملية في أقرب فرصة، إلا أن الفريق الطبي، رأى أنّ العملية تمثل خطورة على حياته، بينما تحسنت حالته الصحية كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا، أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.

معلومات عن الفنان سمير صبري

ولد في مدينة الإسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، ويعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج «ما يطلبه المستمعون» باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها «هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي».

أما في السينما، قدم عشرات الأفلام بينها: «جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة»، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية، لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، وشارك في عدة أعمال بينها «ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة».