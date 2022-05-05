جامعة سوهاج تستضيف نموذج محاكاة مجلس النواب السبت 7 مايو

أعلن رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة تستضيف يوم السبت المقبل، الموافق 7 مايو الجاري، الجلسة الختامية للنسخة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب، تحت رعاية وبحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مشيراً إلى أن الفاعلية تنظمها أسرة «طلاب من أجل مصر»، تحت رئاسة الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة وحضور لفيف من القيادات البرلمانية.

دور الشباب في رقي الوطن تحت قيادة حكيمة

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن تنظيم هذه الفاعلية يأتي إيماناً بدور الشباب في رقي الوطن، تحت قيادة حكيمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى لتمكين الشباب وتثقيفهم وإعدادهم للمستقبل، بشكل يحافظ على وحدة وكيان الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس النواب سوف تستضيف المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة، والمهندس ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، وكذلك اعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج، واللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وأمناء وأعضاء اللجان النوعية بحزب «مستقبل وطن» في سوهاج.

وفي وقت سابق، شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأعضاء جمعية «رفقاء الخير»، ومؤسسة «حياة»، في توزيع هدايا عينية وألعاب أطفال، على مجموعة من الأطفال بالمستشفى الجامعي، بمناسبة احتفالات عيد الفطر.