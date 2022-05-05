إصابة بائع روبابيكيا وابنه بالرصاص في سوهاج: المتهم رفض مرورهما أمام منزله

خرج الأب المسن ونجله الشاب كعادتهما كل يوم للعمل على «عربة كارو» لبيع الروبابكيا، وأخذا يرددان عبارات تدعو مواطني سوهاج لتبادل المقتنيات معهما ببيع وشراء وغيرها، ولكن صوتهما الذي شق سكون الليل أزعج أحد المواطنين ورفض مرورهما أمام منزله، وتشاجر معهما لينتهي الشجار بأن أطلق عليهما الرصاص من سلاح ناري كان بحوزته.

بلاغ بإصابة شخصين بأعيرة نارية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من «عماد.أ.ا.ع» 46 عاما، عامل، ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وفتحتي دخول وخروج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجله «محمد.ع.أ.ا»، 17 عاما، عامل، ومصاب بطلق ناري في الصدر وفتحتي دخول وخروج، ويقيمان دائرة مركز سوهاج.

المتهم بإصابة الأب ونجله موظف في سوهاج

وبسؤالهما اتهما المدعو «صبري.م.ش.ر»، 51 عاما، موظف ويقيم بذات الناحية بمركز سوهاج، بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب اعتراض المتهم على مرور المصابين بعربة كارو من أمام منزله، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أفاد بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وقال المتهم إنَّه تفاجأ بالمصابين يمران أمام منزله بالشارع، ويعملان على «عربة كارو» لبيع وشراء الروبابكيا، فأزعجه الصوت ورفض مرورهما، مما أدى لمشادة كلامية بينهما، وأطلق على إثرها المتهم أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته فأحدث إصابتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.