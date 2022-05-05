أعين المستثمرين تتجه نحو الدولار.. وخبير يتوقع استقراره

يترقب الأفراد والمستثمرون في مصر عودة البنوك إلى العمل الأحد المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وتتجه الأنظار نحو الدولار الأمريكي وتحركاته أمام الجنيه المصري بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس برفع الفائدة 0.5%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالولايات المتحدة عند مستويات تاريخية لم تشهدها منذ 41 عاما.

استقرار الدولار

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن تظل تحركات الدولار أمام الجنيه المصري طبيعية ومستقرة دون ارتفاع في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الدولار الأمريكي تراجع بنحو 1% بعد قرار الفيدرالي أمس، وذلك على عكس رد فعل الدولار بعد قرار البنك في مارس الماضي الذي ارتفع حينها بنحو 5%.

البنك المركزي المصري يراقب الأسواق

وتابع معطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فيما يتعلق بقرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل في 19 مايو الجاري، أن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي المصري هي «الترقب واختبار الأسواق».

وتوقع الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي ينتظر حتى يتأكد إذا كانت هناك أموال تم سحبها من مصر أم لا، وتحديد حجم هذه الأموال، وبناء عليه يقرر إذا كان يرفع الفائدة 1% أو 2% أو يثبت السعر.

وأوضح معطي أن الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق 16 مارس الماضي، رفع الفائدة 25 نقطة أساس، ورفع البنك المركزي المصري الفائدة في 21 مارس، مؤكداً أن هذه السياسة النقدية التي اتبعها المركزي المصري أفضل بكثير من أسلوب التبعية للفيدرالي الأمريكي.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن كل دولة لديها ظروف تختلف عن الأخرى، وبالتالي فمن الصعب تحديد هل يتم رفع الفائدة أم لا؟ وفي حالة رفع الفائدة من الصعب تحديد النسبة.

السيطرة على تراجع الجنيه

يذكر أن مصر استطاعت خلال الشهر الماضي السيطرة على تراجع الجنيه بعدة طرق منها جذب ودائع واستثمارات خليجية، وتخفيض الاستيراد على السلع غير الاستراتيجية، مع وجود زيادة 20% في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، وزيادة إيرادات قناة السويس لتحقق في شهر أبريل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها مسجلة 629 مليون دولار.

البنك الفيدرالي يرفع سعر الفائدة

وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس، رفع معدلات الفائدة بواقع 0.5%، للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما قرر في اجتماع سابق خلال مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018.