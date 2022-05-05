الدولار يستقر في 20 بنكا ويسجل 18.43 جنيه للشراء

سجل سعر الدولار استقرارًا سعريا في كل البنوك وشركات الصرافة، وفق آخر تحديث للبنوك قبل عيد الفطر المبارك، وقبيل استئناف البنوك لعملها الأحد المقبل.

أفضل سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر 18.48 جنيه، فيما عُرض البنك الأهلي اليوناني أفضل سعر لشراء الدولار بـ18.51 جنيه.

سعر الدولار في 20 بنكًا اليوم

تعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في كل البنوك، وفق آخر تحديث لها قبيل اجازة عيد الفطر.

بيع الدولار في البنك المركزي بسعر 18.54 مقابل 18.43 جنيه للشراء، وسجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.51 جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء، فيما بيع في بنوك «كريدى أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - المصرف - المشرق - الكويت الوطني - العقاري المصري العربي - التنمية الصناعية - أبو ظبي التجاري - التجاري الدولي - أبوظبي الأول - المصرف العربي الدولي - الإسكندرية - فيصل الإسلامي - HSBC - قطر الوطني» بسعر 18.53 مقابل 18.43 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع بنحو 18.51 مقابل 18.41 جنيه للشراء في بنك مصر إيران للتنمية.

أسعار العملات في البنك المركزي

- يباع الدولار بسعر 18.54 - مقابل 18.43 جنيه للشراء

- يباع اليورو بسعر 19.34 مقابل 19.46 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 23.07 مقابل 22.91 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.94 مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.48 مقابل 60.03 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.05 مقابل 5.01 جنيه للشراء.

حركة الاستيراد قبيل عيد الفطر

من جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين سابقًا، لـ«الوطن»، إنّ الزيادة الأخيرة في سعر الدولار قبيل إغلاق البنوك لتعاملاتها، وجاء لآلية العرض والطلب مدعومًا بطلبات الاستيراد وتدافع المستوردين لفتح اعتمادات مستندية قبل حلول الإجازات الرسمية والأعياد المتعاقبة التي تعطلت فيها البنوك 8 أيام.

وأشار إلى أنّ أغلب العمليات الاستيرادية جاءت للسلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة للصناعة حيث استحوذ القطاع الصناعى على 66% من تلك العمليات فيما تراجعت السلع والمنتجات التي لها بديل محلي.

وبين أنّ قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية في مصر، خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، نحو 7.4 مليار دولار، لتمويل نحو 34500 عملية استيرادية.