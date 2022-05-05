سعر الدولار اليوم الخميس 5-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة، إذ أنه من أبرز الأوراق النقدية التي يهتم المواطنون بالبحث عنها مقابل الجنيه المصري؛ لمعرفة تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسعار.

واستمرارا للخدمات نقدم سعر الدولار في البنوك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس بسبب إجازة البنوك، التي بدأت من الأحد 1 مايو وحتى الأحد 8 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر بجانب الإجازة الأسبوعية:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك قناة السويس.

سعر الدولار في البنك المركزي

أما في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 18.44 للشراء و18.52 للبيع وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 5 مايو الجاري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري سجل سعر العملة الأمريكية 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.