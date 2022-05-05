مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبدرشين

لقي شاب مصرعه، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان البدرشين بمحافظة الجيزة، ونقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين تسليمه لذويه.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بوقوع حادث اصطدام شاب بقطار بدائرة القسم وذلك أثناء عبوره لشريط السكة الحديد، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال.

الانتقال لمكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قسم شرطة البدرشين، لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لحين الانتهاء من تشريحها وتسليمها لذويه.

حرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.