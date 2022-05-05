جوجل تخطط لوقف تتبع التطبيقات لبيانات المستخدمين.. خصوصية أكبر

تستعد شركة «جوجل» لجعل من الصعب على المواقع تتبع الأشخاص عبر الإنترنت من خلال تفتيت ملفات تعريف الارتباط الخداعية، حيث يعمل عملاق التكنولوجيا على طريقة جديدة تركز بشكل أكبر على الخصوصية لسنوات.

إلغاء خصوصية المستخدم

وقال موقع «ذا صن»، إن كثيرا من الأشخاص يشكون من تعقب التطبيقات وعرض كميات كبيرة من الإعلانات لهم، ما يسبب لهم ضيقا بسبب مراقبتهم، من خلال الطرق الخاصة بتتبع التطبيقات والتي تلغي خصوصية المستخدم.

وأضاف الموقع، أنه عقب إعلان جوجل عن اتجاهها الجديد، اشتكت الكثير من المواقع من أن التغييرات الجذرية يمكن أن تؤثر سلبًا على أعمالها، من خلال تعطيل الأعمال الإعلانية عبر الإنترنت .

وأطلقت جوجل Google اختبارًا مبكرًا لنظامها الجديد، والذي أُطلق عليه اسم «Privacy Sandbox»، لمطوري أندرويد «Android».

وتقول الشركة، إن الأداة التي تستخدمها لذلك يمكن أن تحد من مشاركة بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة وتعمل بدون معرفات عبر التطبيقات، بما في ذلك معرف الإعلان، وتستكشف «Google» أيضًا التقنيات التي من شأنها أن «تقلل من إمكانية جمع البيانات السرية».

ولن يكون نظام «Android» هو المستفيد فحسب، بل سيستفيد أي شخص يستخدم «Chrome» أيضًا.

وتخطط شركة «Google» لاختبار «Privacy Sandbox» الجديد لمدة عامين، وسيمنح هذا المطورين متسعًا من الوقت للتعرف على التغييرات الكبيرة، ولكن هذا يعني أيضًا أنه قد يمر بعض الوقت قبل أن يشعر الناس بالفوائد التي ستترتب على هذه التغييرات.

طرق آمنة للحفاظ على معلوماتك

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الحالي، هناك طرق أخرى يمكن للأشخاص من خلالها الحفاظ على خصوصية أنشطتهم على الويب، منها على رأس القائمة شبكة «VPN»، كما تحول العديد من الأشخاص أيضًا إلى متصفحات الويب المجهولة مثل «DuckDuckGo».