روجينا «تريند جوجل» مصر بعد القبض عليها في مسلسل انحراف الحلقة 25

احتل اسم الفنانة روجينا ومسلسل انحراف «تريند» محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة 25 من المسلسل.

روجينا تريند جوجل بعد القبض عليها

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل انحراف، مفاجأة صادمة للمشاهدين، إذ جرى القبض على حور الشخصية التي تقدمها روجينا، وتقديمها للمحاكمة من قبل زوجها الضابط شريف الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صفوت، بعد أن نصب لها فخًا تأكد من خلاله أنها القاتلة الحقيقية.

روجينا تقدم شخصية حور في مسلسل انحراف

جاء هذا الحدث بمثابة صدمة كبيرة لمتابعي المسلسل، خاصة المتعلقين بشخصية حور، حيث وجدوا فيها البطلة التي تقف بجانب المظلوم خاصة في القضايا التي يحاول أصحابها الهروب من العدالة، ما جعل خبر القبض عليها خلال أحداث المسلسل يقلب الموازين.

روجينا كانت أوضحت فى تصريحات لـ«الوطن» أنها لم تتوقع أن يحقق العمل كل هذا النجاح مع عرضه، مشيرًا إلى أن نجاح العمل يعود إلى مخرجه رؤوف عبد العزيز ومؤلفه مصطفى شهيب، وكافة أبطال العمل من أحمد صفوت والنجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.

قصة المسلسل تدور عن قصص حقيقة مأخوذة من قصص واقعية دارت فى مصر خلال السنوات الماضية، وتم تعديلها.

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا وأحمد صفوت وويزو، ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.