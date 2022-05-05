هل يفتح طرح «غزل المحلة» باب طروحات الأندية في البورصة؟.. خبير يجيب

يترقب المستثمرون في البورصة المصرية، طرح نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، والمتوقع أن يتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، التي تدير طرح شركة نادي غزل المحلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنشرة الطرح، والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تنفيذ الطرح خلال شهرين.

قطاع الأندية الرياضية يوفر فرصا واعدة للمستثمرين

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن قطاع الأندية الرياضية يعد من القطاعات غير المدرجة والمقيدة بالبورصة المصرية، ما يؤكد أن هناك فرصة قوية جداً لأي طرح جديد في هذا القطاع لتحقيق نجاح كبير.

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»، أن طرح نادي غزل المحلة في البورصة المصرية يحظى بترقب واهتمام كبير، وسط توقعات بأن يشهد الطرح إقبالا قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يحظى بشعبية كبيرة.

الإقبال على القطاع الرياضي من الأفراد والمؤسسات

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه توجد أيضا استثمارات كبيرة في هذا القطاع، كما أنه يحقق معدلات نمو مرتفعة، الأمر الذي سيدفع المؤسسات المالية الدولية والمحلية إلى التوجه لهذا القطاع والاستثمار به باعتباره قطاع واعد.

فتح باب الطروحات لشركات القطاع الرياضي

وتابع «عيد»، بأنه مع إتمام وتنفيذ طرح نادي غزل المحلة ونجاح عملية الطرح، ستتوالى الطروحات في هذا القطاع المهم والذي يحظى باهتمام كبير من جميع فئات المجتمع، وسيشهد إقبالا كبيرا ونجاحا مستمرا.