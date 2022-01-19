التداول على أسهم غزل المحلة وطرح ماكرو جروب بالبورصة خلال الربع الأول من 2022

تشهد البورصة المصرية مع بداية العام الجديد 2022، نشاطا في عمليات طروحات الشركات الجديدة مثل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وانتقال شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية مثل شركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى بداية التداول على أسهم شركة نادي غزل المحلة المتوقع خلال فبراير المقبل.

التداول على أسهم مارسيليا في السوق الرئيسية

ويترقب المستثمرون في جلسة غد الخميس، بداية التداول على أسهم شركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في السوق الرئيسية «البورصة»، وذلك بعد انتقال أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقاً لـ«البورصة المصرية».

تعديل قيد ونقل أسهم شركة مرسيليا

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، في 12 يناير الجاري، على تعديل قيد ونقل أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من سوق الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة والمقيدة وفقا لأحكام المادة 9 من قواعد القيد والشطب لتصبح مقيدة وفقًا لأحكام المادة 7 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية السوق الرئيسي.

رفع رأسمال شركة مارسيليا ليتجاوز حاجز الـ 100 مليون جنيه

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن انتقال شركة مارسيليا للاستثمار العقاري من السوق الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، تعتبر خطوة مهمة بالنسبة للشركة، بعد رفع رأسمال الشركة ليتجاوز حاجز الـ 100 مليون جنيه، حتى تتناسب مع قواعد القيد والشطب لدخول السوق الرئيسية والاستفادة من الآليات داخل السوق الرئيسية، أهمها فتح الحدود السعرية بنسبة 20% صعوداً وهبوطا، وكذالك آلية البيع والشراء في ذات الجلسة.

مزايا انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية

وأضاف عطا، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن تحول الشركة إلى السوق الرئيسية، يوفر لها عدة مزايا؛ منها إتاحة تعامل المؤسسات على أسهم الشركة، وكذلك توفير فرص غير محدودة للتمويل ومن ثم التوسع وحمايتها من التعثر والانهيار وتطوير نشاطها التشيغلي، بالإضافة إلى تطوير أعمالها عن طريق زيادة رأسمالها، أو من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب مرة ثانية، ومنحها مركز أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة.

وأشار عطا، إلى أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع خطة الهيكلة الشاملة لتصنيف قطاعات الشركات المدرج لها أسهم بالبورصة، التي تبنتها وطبقتها إدارة البورصة الحالية منذ نهاية عام 2019.

نجاح الترويج لبورصة النيل

وتابع أن استمرار انتقال تلك الشركات للسوق الرئيسية يبرهن على ضرورة تنمية الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها بالاقتصاد المحلي والعالمي، ويؤكد على النجاح في الترويج الكافي لبورصة النيل وللشركات المقيدة بها، ووجود تغطية بحثية لأغلب الشركات البارزة.

طرح ماكرو جروب

ومن المتوقع أن يتم طرح حصة من أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة قبل نهاية يناير الجاري، وذلك وفقا لتوقعات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية في تصريحات صحفية.

التداول على أسهم نادي غزل المحلة خلال فبراير

من المتوقع أيضاً أن يتم التداول على أسهم نادي غزل المحلة في البورصة المصرية، خلال فبراير 2022.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، المسؤول عن طرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إنه يتوقع التداول على أسهم نادي غزل المحلة في النصف الثاني من فبراير المقبل.