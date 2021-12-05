الانتهاء من تلقي طلبات الاكتتاب الخاص بنادي غزل المحلة بالبورصة خلال أيام

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، مدير الطرح والترويج الخاص بنادي غزل المحلة في البورصة، اليوم، إنه خلال أسبوعين، يبدأ السير في إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للطرح العام، ومن المقرر انتهاء تلقي طلبات الاكتتاب الخاص، الأسبوع الجاري.

إقبال كبير على الاكتتاب الخاص بنادي غزل المحلة

وأضاف «ماهر»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الاكتتاب الخاص بـ نادي غزل المحلة شهد إقبالا كبيرًا من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتابع الرئيس التنفيذي لبرايم، أنَّ تلقي طلبات الاكتتاب العام يبدأ بعد أسبوعين، ليكون الحد الأدنى للطلبات 1000 جنيه، وعدد المساهمين ألف مساهم، وفقًا لقواعد الشركات التي ليس لديها قوائم مالية تقدمها.

37 مليون جنيه قيمة الطرح الخاص

وتبلغ قيمة الطرح الخاص 37 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الاكتتاب العام 98 مليون جنيه، بسعر جنيه للسهم، وهي القيمة الاسمية، ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي غزل المحلة، يكون أول ناد رياضي يتداول في البورصة، وأول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة متوافقة مع قانون الرياضة الجديد.

يذكر أنَّ نادي غزل المحلة تم تأسيسه عام 1936، وذلك عقب إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى.

كما أن النادي، شارك في العديد من البطولات، فيما لم يحصد بطولة الدوري سوى مرة واحدة خلال موسم 1972 - 1973، بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية والأفريقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدَّق على قانون جديد للرياضة منذ 4 سنوات، ونصت المادة 71 منه على إلزام الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها، باتخاذ شكل الشركات المساهمة.

وبموجب تلك المادة، يحق للشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام بالبورصة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، وقواعد القيد.