هل تتأثر البورصة المصرية بقرار رفع سعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب

تتابع الأسواق العالمية والمحلية تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثانية منذ عام 2018، والمرة الأولى كأعلى نسبة منذ عام 2000، ومدى تأثير ذلك القرار على التعاملات في أسواق الأسهم، إذ كانت ردة فعل الأسهم الأمريكية بعد القرار إيجابية لتسجل ارتفاعات قوية تجاوزت مكاسبها 900 نقطة.

قرار الفيدرالي كان متوقعاً

وقال محمود عطا خبير أسواق المال، إنَّ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة 0.5% لتصبح 1%، كان متوقعًا بعد إعلان الفيدرالي في وقت سابق عن احتمالات رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2022، وجاءت النسبة التي أعلن عنها الفيدرالي متوافقة مع للتوقعات، في ظل معدلات التضخم التاريخية، التي وصل بها مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

البورصة المصرية لن تتأثر بالقرار

وأضاف «عطا»، أنَّ تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على البورصة المصرية سيكون محدود، وربما لن يكون له تأثير مع عودة التداولات يوم الأحد المقبل، حيث كانت البورصة المصرية قد تأثرت بقرارات المركزي المصري في مارس الماضي رفع الفائدة وشهدت حينها تراجعات، وهو ما يجعل أي قرارات في الوقت الحالي وفي حال قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لن يكون له تأثير كبير على البورصة المصرية.

عودة التداولات في البورصة المصرية

ويُستأنف العمل بالبورصة المصرية بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو 2022، بعد انقضاء عطلة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، التي بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهي اليوم الخميس.

البورصة المصرية أهم الأوعية الاستثمارية

وتابع خبير أسواق المال، أنَّ التكليفات الرئاسية الأخيرة بوضع خطة للنهوض بالبورصة المصرية، والتمهيد لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة للاستحواذات والصفقات التي تتم داخل البورصة بسبب جاذبية الأسعار التي تتداول بها الأسهم المصرية، كل هذه العوامل تجعل من البورصة المصرية أهم الأوعية الاستثمارية كغطاء لمعدلات التضخم المرتفعة خلال الفترات القادمة.

تداول إيجي اكس 30 قرب مستوى 11500

وأشار إلى أنَّ البورصة المصرية، وبعد انتهاء العطلات الرسمية والعودة للتداولات يوم الأحد القادم قد تشهد أداء إيجابيا استكمالاً للأداء الجيد الذي شهدته قبل إجازة عيد الفطر، متوقعاً أنَّ يستمر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» في الصعود قرابة مستوى 11500 نقطة خلال جلسات الأسبوع القادم.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع معدلات الفائدة بواقع 0.5%، للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما قرار سابق في اجتماع مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018.