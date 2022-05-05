عاجل.. انتشال جثة الفتاة الرابعة من ضحايا ترعة «الفاروقية» بسوهاج

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، قبل قليل، من انتشال جثة الفتاة الرابعة، التي لقيت مصرعها غرقاً في ترعة «الفاروقية»، مع 3 فتيات أخريات، وذلك بعد جهود بحث مضنية استمرت على مدار يومين متتاليين، وسط الحشائش والمخلفات الملقاة في الترعة، حتى تم العصور على جثة الفتاة «ندى»، تبلغ من العمر 13 سنة، من ناحية «نجع الدير»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «الكولا»، بدائرة مركز أخميم.

تسليم جثة الضحية الرابعة إلى أسرتها لموارتها الثرى

تم تسليم جثة الفتاة إلى أسرتها، بعد استئذان النيابة العامة، لتشييعها إلى مثواها الأخير، إلى جانب بنات عمها، اللاتي لقين مصرعهن غرقاً أيضاً في نفس الواقعة، أثناء قيامهن بغسيل بعض الأغراض في مياه ترعة «الفاروقية»، وتم انتشال جثثهن في وقت سابق، وصرحت النيابة بدفنهن.

إخطار أمني بواقعة غرق 4 فتيات وأسماء الضحايا

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من العميد شريف إسماعيل، مأمور مركز شرطة أخميم، بغرق عدد 4 فتيات من عائلة واحدة، بناحية نهر النيل في قرية «العيساوية شرق»، وهن «نانسي ع.»، و«ندى ن.»، و«إيستر ع.»، و«مارينا أ.»، تتراوح أعمارهن بين 11 و13 سنة.

وعلى الفور، انتقل مأمور مركز شرطة أخميم، والرائد عمر محمد عبد السلام، رئيس قسم الإنقاذ النهري، والنقيب محمد علاء، معاون المباحث، بمركز شرطة أخميم بسوهاج، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، ومتابعة أعمال البحث وانتشال جثث الضحايا.

الفتيات انزلقت أقدامهن في الترعة واحدة تلو الأخرى

وحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء محمد زين، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وبسؤال الأهالي، تبين أن الفتيات اتفقن معاً للذهاب لغسل المفروشات والأجولة الفارغة، التي تستخدم في جني محصول القمح، في الترعة المجاورة لمنزل العائلة، وأثناء ذلك، انزلقت قدم إحداهن في ترعة «الفاروقية»، لتستنجد بالأخريات اللاتي حاولن إنقاذها، لتنزلق أقدامهن واحدة تلو الأخرى في الترعة، حتى لقين مصرعهن غرقاً.

وهرع الأهالي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، إلى ترعة «الفاروقية»، في محاولة للبحث عن الفتيات الأربعة، واستعانوا بقوات الإنقاذ النهري، التى دفعت بـ4 فرق إنقاذ، عقب إخطار مركز شرطة أخميم، حيث انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى موقع الحادث للمعاينة وانتشال الجثث، وتم استخراج جثث 3 فتيات خلال الساعات الأولى من عملية البحث، إلى أن تم انتشال جثة الفتاة الرابعة مساء اليوم الخميس.