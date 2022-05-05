مصرع طالبة وإصابة شقيقتها ووالدتهما في انقلاب ملاكي بصحراوي بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، وأصيب شقيقتها ووالدتها، بكدمات وجروح واشتباه كسور، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، بعد نزلة «سنور» بنحو 500 متر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، بينما تم إيداع جثة الطالبة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بإنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد نزلة «سنور»، باتجاه بني سويف، حيث وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

تفاصيل الحادث وأسماء المصابين وحالة الوفاة

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع طالبة تُدعى «مادونا و. ك.»، 22 سنة، مقيمة بمحافظة سوهاج، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

كما تبين أن المصابتين في الحادث هما «سحر س. ز.» 50 سنة، والدة الطالبة المتوفية، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة، و«مارجريت و. ك.»، 20 سنة، شقيقة المتوفية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة شؤونها والتصريح بدفن المتوفية.