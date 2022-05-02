إخماد حريق 8 عشش دون خسائر بشرية بإحدى قرى بني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، مساء اليوم، حريق شب فى 8 عشش بقطعة أرض زراعية بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بينما أسفر الحريق، عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، وجار حصرها بمعرفة التضامن الاجتماعي.

مدير أمن بني سويف يوجه بسرعة إخماد حريق هربشنت في ببا

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، الذي وجه على الفور، بسرعة انتقال قوات الإطفاء على رأس سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف إلى محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي القرية، وإخماد النيران.

وتبين أن الحريق نشب فى عدد فى 8 عشش داخل القرية، إذ تمكنت النيران من تأكلها بالكامل، وجرى السيطرة عليها قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي بداخلها، وجار حصرها، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته، وانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.