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«المالية»: تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة

تعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركى لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

كتب:

محمود الجمل
08:21 م | الخميس 05 مايو 2022
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية، على نحو يُسهم فى تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأوضح الوزير، فى بيان أمس، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مصدر أجنبى سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبى بالموانئ الجوية فى منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامى فى الأول من أكتوبر ٢٠٢٢.

وأكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أننا مستمرون فى تذليل أى عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى، وتقديم كل سبل الدعم الفنى لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام «التسجيل المسبق» قبل التشغيل التجريبى بالموانئ الجوية منتصف مايو الحالى، لافتة إلى أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادى المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعياً، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية، فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.