المالية: مزاد لبيع السيارات وآخر لأدوات منزلية واكسسوارات حريمي خلال أيام

أعلنت وزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية عن مزادين، الأول لبيع السيارات والدراجات النارية ومعدات وسيتم عقد المزاد في 16 مايو الجاري 2022، وتضمن المزاد سيارات يابانية وألمانية وأمريكية وكورية، والمزاد الثاني لبيع اكسسوارات وأدوات منزلية وبعض مصادرات الجمارك يوم 10 مايو الجاري.

مزاد لبيع السيارات يوم 16 مايو

وأشارت المالية في بيانها الرسمي أن المزاد الذي سيقام يوم 16 مايو يشمل سيارات ملاكي والآلات الزراعية وسيارات فان وأتوبيسات وبيك أب وميكروباصات ونقل وميني باص واسعاف ودراجات نارية بالإضافة إلى مجموعة من التكاتك ولوادر ومقطورات وجرارات زراعية

ونشرت وزارة المالية على موقع بوابة التعاقدات وهيئة الخدمات الحكومية أنواع السيارات الملاكي التي سيتم عرضها في المزاد «بي واي دي، مرسيدس، ميتسوبيشي، جيب شيروكي، أوبل، أيسوزو، جي أم سي، مازدا، فولكس فاجن، بولينيز، لاندروفر، دايهاتسو، شانجان، جاك، تويوتا، لادا، هيونداي، دايو، بي إم دبليو، نيسان، سكودا».

اكسسوارات حريمي وأدوات منزلية.. 10 مايو

وقالت وزارة المالية أنه سيتم عقد جلسة مزاد أخرى يوم 10 مايو لعرض بضائع من مصادرات الجمارك تتنوع بين مواتير وأجزاء دراجات نارية وفسب وبيتش باجي وسماعات وتليفونات محمولة وأكسسوارات حريمي وماكينات صناعية ونجف وأدوات منزلية وأحذية ومفروشات وملابس وأجهزة كهربائية وتكيفيات وأثاث وماكينات تصوير.

وكشفت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في بيانها الرسمي أنه يمكن شراء سيارة واحدة فقط بالبطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية وقت عقد جلسة المزاد العلني بينما في حالة شراء أكثر من سيارة يتطلب الأمر تقديم البطاقة الضريبية للنشاط التجاري للمتقدم للمزاد العلني ولشروط المزاد ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الذي يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد العلني، وكذلك معاينة السيارات والبضائع المدرجة للعرض بالمزاد قبل شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنية من المقر التابع لها في الدقي «7 ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي الجيزة» .