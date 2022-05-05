غرق شابين في بحيرة وادي الريان بالفيوم.. تسللا لمنطقة محظورة

تكثف قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بمشاركة عدد من الغواصين، من جهودها لانتشال جثماني شابين لقيا مصرعهما غرقاً في مياه بحيرة وادي الريان، مساء اليوم الخميس، أثناء لهوهما وسباحتهما داخل المنطقة المحظورة، بعدما غافلا حرس الشواطئ وتسللا إلى داخل البحيرة التي يُحظر السباحة فيها، وجرفتهما تيارات ودوامات المياه وفشلا في الخروج من البحيرة، واستغاث عدد من رفقاهما بالغواصين لإنقاذهما، إلا أنّه لم يتم العثور عليهما إلى الآن، فيما أكد أصدقاؤهما أنّهما من القاهرة وجاءا في رحلة إلى وادي الريان احتفالاً بعيد الفطر.

غرق شابين في بحيرة وادي الريان

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بك،ر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود بلاغ حول غرق شابين من محافظة القاهرة، في البحيرة السفلى لوادي الريان، أثناء لهوههما وسباحتهما في المياه، حيث جرفتهما الدوامات وتيارات المياه، وفشل أصدقاؤهما في إنقاذهما.

جهود مكثفة لانتشال الشابين

وعلى الفور، انتقل فريق من الغواصين وقوات الحماية المدنية وضباط المسطحات المائية إلى مكان البلاغ بالبحيرة السفلية، في وادي الريان، ويجري البحث عن الشابين حتى الآن، فيما ينتظر أصدقاؤهما والدموع تنهمر من عينيهم، داعين الله بأن يتم استخراجهما وهما على قيد الحياة، رغم أنهما تعرضا للغرق منذ عدة ساعات، مما يرجح أنهما لقيا مصرعهما غرقاً.

الإسعاف في انتظار استخراجهما

وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى منطقة وادي الريان، تنتظران في محيط الواقعة، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للشابين الغارقين فور انتشالهما ونقلهما إلى أقرب مستشفى في حالة خروجهما على قيد الحياة، أو نقل جثمانيهما إلى المشرحة، في حالة استخراجهما جثتين هامدتين.

محظور السباحة في منطقة غرق الشابين

وتحظر إدارة محمية وادي الريان السباحة في البحيرة السفلى، نظراً لخطورتها، ولكونها عميقة وتضم دوامات وتيارات مياه شديدة، ووضعت الكثير من اللافتات لتحذير الزوار من النزول إلى تلك المنطقة، كما تنشر العديد من العاملين بها لمنع الشباب والزوار من النزول إليها، إلا أنّ الشابين غافلا الحراس وتسللا إلى داخل المياه، حيث تعرضا للغرق.