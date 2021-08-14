غرق سيدة وابنتها في وادي الريان بالفيوم للسباحة بالمنطقة المحظورة

تحولت رحلة سيدة ونجلتها، مقيمتان بمنطقة أبو دنقاش التابعة لمحافظة الفيوم، مساء الجمعة، إلى كارثة، بعدما قررتا الذهاب في نزهة داخل بحيرة وادي الريان، هربًا من حرارة الجو، وفي محاولة الاستمتاع بالمياه داخل مياه وادي الريان، إلا أنهما لقيتا مصرعهما غرقًا في مياه وادي الريان لتعود الأم وابنتها من الرحلة جثثا هامدة.

تم إبلاغ الأجهزة الامنية داخل محافظة الفيوم لمعاينة الجثث وفي انتظار الطبيب الشرعي لاستخراج تصاريح الدفن.

غرق سيدة ونجلتها بـ وادي الريان

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا، من العقيد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يُفيد بتلقيه بلاغا بمصرع سيدة ونجلتها غرقًا في مياه وادي الريان بمحافظة الفيوم، إثر محاولتهما السباحة فيه هربًا من حرارة الجو المرتفعة، ولكنهما لفظتا أنفاسهما الأخيرة بسبب السباحة في المنطقة المحظورة ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وانتقل لمكان الواقعة كل من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، وبرفقته ضباط إدارة إدارة الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الفيوم، فضلًا عن عدد من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف محافظة الفيوم، وعقب وصولهم تبيّن وفاة السيدة ونجلتها، كما تم انتشال الجثث.

انتشال جثة سيدة ونجلتها من مياه وادي الريان

بالتحريات الأولية التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، تبيَن أن السيدة المتوفاة هي «همت.ا.ع»، تبلغ 40 عامًا، ونجلتها «آية.ع.ح»، والبالغة 18عامًا، مقيمتان بمنطقة أبو دنقاش، جرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى وفي انتظار الطبيب الشرعي لاستخراج تصاريح الدفن.

كما جرى تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة من قبل مركز شرطة يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم.