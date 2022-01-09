إقبال على وادي الريان بالفيوم رغم الطقس السيئ (صور)

شهدت منطقة وادي الريان السياحية بمحافظة الفيوم، إقبالاً ملحوظاً من الزوار على مدار الأيام القليلة الماضية حتى اليوم الأحد، على الرغم من برودة الطقس، إلا أنّ الشمس الساطعة ودرجة الحرارة المعتدلة بوادي الريان جعلتها قبلة للسياح من داخل مصر وخارجها، ليستمتعون بالطقس الجيد، ومشاهدة الطيور المهاجرة، والتزحلق على الرمال، والسباحة في مياه البحيرة العليا والسفلى، واستقلال الخيول والجمال، وسط حالة من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع الذين أبدوا إعجابهم بالمنطقة ورغبتهم في تكرار الزيارة مرة أخرى.

شمس ومياه وخضرة وصحراء

وقالت نور محمد، إحدى زائرات وادي الريان لـ«الوطن»، إنّ الجامعة قررت تنظيم رحلة إلى وادي الريان، وأنّها لأول مرة تزوره في حياتها، وانبهرت بجمال المنطقة الطبيعي الذي حباه الله إياها، موضحةً أنّها شعرت بالاستغراب بسبب سطوع الشمس رغم برودة الطقس في كل المحافظات، وإضاءتها للخضرة والصحراء، وانعكاس لون السماء في المياه موضحةً أنّ المكان يبدو أنّه لوحة فنية جميلة.

أنشطة كثيرة مختلفة بوادي الريان

والتقطت ريماس علاء، طرف الحديث قائلةً، إنّ وادي الريان ليس جميلاً فحسب، ولكنها احتارت بأي شئ تبدأ، إذ استمتعت بالمياه والتقطت الصور التذكارية، كما أنّها خاضت مغامرة التزحلق على الرمال للمرة الأولى في حياتها، وركبت جمل وحصان، كما أنّها استقلت مركب برفقة أصدقائها في البحيرة السفلى بوادي الريان، مؤكدةً أنّ سطوع الشمس جعل الجو دافئاً وجميلاً مما جعلهم يستمتعون بالمياه ورحلتهم دون الخوف من البرد.

رحلة وادي الريان ستتكرر كثيراً

وكشف مصطفى هاشم، مُنسق الرحلة، أنّ تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها محافظة الفيوم، ولكنه سيكرر تلك الرحلة كثيراً سواء برفقة الجامعة، أو برفقة أصدقائه أو أسرته، مؤكداً أنّ وادي الريان أعجبه جداً خصوصاً التزحلق على الرمال الذي جعله يشعر بالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى المرح والضحك مع زملائه على من يسقط فيهم خلال التزحلق، موضحاً أنّ التكلفة أيضاً قليلة جداً، لذلك فهي رحلة غير مكلفة بالمرة.