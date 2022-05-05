عاجل.. فرار منفذي «هجوم إلعاد» بعد قتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بفأس

ذكر موقع كودكود العبري، أن منفذ عملية إلعاد تمكنوا من الفرار من مكان تنفيذ عملية الطعن، وإطلاق النار التي نفذوها، التي تسببت في مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين بينهم 5 في حالة حرجة.

وأوضح الموقع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه يجري حاليا البحث عن منفذي هجوم إلعاد، وأنه يجري البحث عن جرحى آخرين، إذ تأكد أن أحد المنفذين تحرك في أكثر من مكان.

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منفذي هجوم إلعاد فلسطينيين اثنين

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنفذين اثنين أحدهما كان يحمل سلاحا ناريا والآخر كان يحمل فأسا.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعناصرها إلى موقع الحادث، وسط تحركات منها للقبض على منفذي الهجوم.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.