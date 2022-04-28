فلسطين.. إعاقة وصول المصلين للأقصى و40 منظمة تطالب بعزل إسرائيل

تشهد الساحة الفلسطينية، يوميًا، تطورات متلاحقة سواء على المستوى الميداني أو السياسي، خاصةّ في الفترة الأخيرة التي سجلت انتهاكات جسيمة للاحتلال في جميع المناطق الفلسطينية المُحتلة، وكان آخرها إعاقة المصلين للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وعلى الرغم من ذلك استطاع نحو 250 ألف شخص تأدية صلاة ليلة القدر في المسجد وفقًا لما أعلنته دائرة الأوقاف الفلسطينية في القدس.

توافد الآلاف

وذكرت وكالة «معا»، الفلسطينية، أنّ عشرات الآلاف توافدوا، مساء أمس، من القدس والضفة الغربية والداخلي المُحتل للأقصى سعيًا لإحياء ليلة القدر، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تضييقًا على المواطنين الفلسطينيين في معبر بيت لحم، حيث قامت بتأخيرهم وإعاقة وصولهم إلى القدس.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين إنه تم منعه عدة مرات أمس، حيث كان يتوجه لأكثر من مرة عبر معبر الدخول لمدينة القدس المحتلة، على الرغم من أن عمره يتجاوز 50 عامًا.

مطالبات بعزل تل أبيب دوليًا

ووجهت منظمات وجمعيات تونسية وصل عددها إلى 40 منظمة مطالبات بعزل «تل أبيب» واعتبارها كيانًا خارجا عن القانون الدولي وعنصريًا، كما طالبوا بوضعها على القائمة السوداء للمجموعات والكيانات والتنظيمات والدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة.

وفي بيان وقعت عليه المنظمات، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومجلس حقوق الإنسان في جنيف واليونسكو إلى العمل لوقف عدوان إسرائيل المتواصل على الفلسطينيين بشكل فوري ووضعها تحت الحماية الدولية حتى إرغامها للانصياع للقرارات الدولية.

ووقع على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسية، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية النساء الديمقراطيات، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل.