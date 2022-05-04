إسرائيل تستدعي سفير روسيا للاحتجاج على تصريحات «لافروف».. وتطلب الاعتذار

استدعت إسرائيل سفير روسيا لديها للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضد اليهود، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وقال رئيس إسرائيل إسحاق هرتصوغ، إن تصريحات لافروف حول اليهود أكاذيب، وتنتظر تل أبيب منه اعتذارا.

لافروف: هتلر له جذور يهودية

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات، الأحد الماضي، إن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية.

كما اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الحكومة الإسرائيلية بـ«دعم النازيين الجدد في أوكرانيا».

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، رفضها اتهامات روسيا بوجود مقاتلين إسرائيليين ضمن كتيبة آزوف، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

روسيا: مرتزقة من إسرائيل يقاتلون في كتيبة آزوف الأوكرانية

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم، أن مرتزقة من إسرائيل يقاتلون في صفوف كتيبة آزوف الأوكرانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، وتحديدا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

ويتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر تدريجي لوارادت النفط الروسي.

وقالت الرئاسة الروسية، إن تكلفة العقوبات على روسيا تدفعها شعوب أوروبا كل يوم، مؤكدة أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا إذا تم حظر النفط الروسي.

روسيا: العقوبات الغربية سلاح ذو حدين

وأضافت أن العقوبات الغربية سلاح ذو حدين؛ فتؤثر على موسكو والدول الأوروبية أيضا.

وأكدت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن الأنباء التي ترددت عن إعلان الرئيس فيلاديمير بوتين التعبئة العامة في 9 مايو غير صحيحة.

ويشار إلى روسيا تحيي ذكرى هزيمة النازيين عام 1945، 9 مايو من كل عام، وهو ما يعرف لديها بـ«يوم النصر».