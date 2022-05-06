أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 6-5-2022

اهتمام كبير توليه ربات المنزل بالخضروات والفاكهة وشراء كل ما يلزم بيتهم وأسرتهم من أكلات مختلفة وأطعمة مفيدة لجسم، لذا الكثيريات منهم يبحثون عن أسعار الفاكهة في الأسواق.

وفي إطار متابعة تقديم كل ما يحتاجة القراء، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الجمعة الموافق 6 مايو:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية استقرارا ملحوظا خلال الشهر الماضي، لتحافظ على نفس أسعارها وجاءت كما يلي:

- سجل سعر الفراولة اليوم نحو 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- ووصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيهًا.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، إلى 9 جنيهات.

- بلغ متوسط سعر الكنتالوب نحو 10 جنيهات.

- ووصل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 و20 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيهًا.

- وتراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 16 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، بينما أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

- كما تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 4 إلى 6 جنيهات.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.

وبلغ سعر البرقوق نحو 22 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 7 و11 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.