أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 1-5-2022

اهتمام كبير بمتابعة أسعار الفاكهة اليوم مع قرب موسم الصيف وظهور أنواع جديدة، لذا تنشغل ربات المنازل بتخزين العديد من المنتجات ومستلزمات المنزل، قبل إجازة الأسواق والعديد من المجمعات الاستهلاكية في العيد.

وفي إطار اهتمام الناس تستعرض «الوطن»، فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الأحد الموافق 1 مايو:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الفاكهة في السوق المحلية استقرارا ملحوظا خلال الشهر الماضي، لتحافظ على نفس أسعارها والتي جاءت كالآتي للكيلو جرام الواحد:

- سجل سعر الفراولة اليوم نحو 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- ووصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، إلى 9 جنيهات.

- بلغ متوسط سعر الكنتالوب نحو 10 جنيهات.

- ووصل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، بينما أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 4 إلى 6 جنيهات.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- الكيوي 19.5 جنيه.

البرقوق 22 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 7 و11 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.