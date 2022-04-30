أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 30-4-2022

تهتم ربات المنازل بتخزين العديد من المنتجات ومستلزمات المنزل، وذلك قبل أيام قليلة من قدوم عيد الفطر المبارك وإجازة الأسواق والعديد من المجمعات الاستهلاكية، لذا تبحث الكثيرات منهن عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية.

وفي إطار اهتمام الناس تستعرض «الوطن»، فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم السبت الموافق 30 أبريل:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفاكهة في السوق المحلية، لتحافظ على نفس أسعارها منذ بداية شهر أبريل الجاري، وجاءت كالآتي للكيلو جرام الواحد:

- بلغ متوسط سعر الكنتالوب نحو 10 جنيهات.

- ووصل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز نحو إلى قيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيهًا.

- وسجل سعر الفراولة اليوم نحو 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- ووصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، ليصل إلى 9 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و11 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 7 و11 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، بينما أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 4 إلى 6 جنيهات.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيهًا.

- الكيوي 19.5 جنيه.

البرقوق 22 جنيهًا.