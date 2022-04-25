أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 25-4-2022

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، التي تعتبر من الأصناف الرئيسية في البيوت المصرية، خلال اللقاءات العائلية والعزومات.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، للإجابة على تساؤلات القراء، تعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور، في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الفاكهة في السوق المحلي، لتحافظ على نفس أسعارها منذ بداية شهر أبريل الجاري، وجاءت كالآتي للكيلو جرام الواحد

- متوسط سعر الكنتالوب قيمته 10 جنيهات.

- سجل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز نحو إلى قيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر البرتقال، وصل إلى 5 جنيهات.

- ووصل سعر الجوافة اليوم، ليصل إلى 9 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور أن أسعار الفاكهة سجلت كالآتي للكيلو جرام الواحد في بداية اليوم:

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

-سعر الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 5 إلى 7 جنيهات.