عاجل.. إسرائيل تدعو مواطنيها عبر المكبرات إلى التزام المنازل بعد الطعن

دعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مواطنيها عبر مكبرات الصوت، إلى التزام منازلهم وإغلاق النوافذ، عقب وقوع هجوم إلعاد الذي سقط فيه 3 إسرائيليين قتلى، وأصيب به 6 آخرون قرب مدينة تل أبيب، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن منفذي الهجوم.

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قوات خاصة ومروحية للبحث عن منفذ هجوم إلعاد

وذكرت قناة سكاي نيوز أن قوات الاحتلال تبحث عن منفذي الهجوم، حيث وضعت مجموعة من الحواجز الأمنية، وبمشاركة فرق خاصة، كما استعانت بمروحية لتعقب سيارة يعتقد أن المنفذين استخدماها للفرار من موقع الحادث.

وتزامن هجوم إلعاد مع احتفال إسرائيل بما يمسى بـ«يوم الاستقلال»، أو ذكرى تأسيس إسرائيل، والذي يرافقه مجموعة من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن العمليات تغيرت، فلم يعد المنفذون يحملون سكاكين فقط، بل يحاولون قتل أكبر عدد من الإسرائيليين وينسحبون.

هجوم إلعاد نفذ ببلطة وسلاح ناري وتسبب في مقتل 3 إسرائيليين

ووقع هجوم إلعاد مساء اليوم، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم نفذه فلسطينيان اثنان باستخدام بلطة أو فأس وسلاح ناري، قبل أن يلوذا بالفرار والانسحاب من موقع الحادث.

وتمكن المنفذان من قتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بينهم 4 على الأقل في حالة حرجة، لتشن بعدها قوات الاحتلال حملة موسعة للوصول إلى منفذي الهجوم.

وذهبت التقديرات الأولى إلى أن منفذي الهجوم هم من الضفة الغربية، والذي وقع في المستوطنة التي تبعد نحو 25 كلم عن مدينة تل أبيب.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.