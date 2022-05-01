الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته: اقتحام بلدات وقرى عدة في «جنين»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة قرى في محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وأصيب فلسطيني، واعتقل اثنان آخرآن، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين، فيما اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصنف حادث الدهس بـ الجنائي

وأصيب أحد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بجروح خطيرة جراء عملية دهس بسيارة مسرقة، أمس السبت، في «مستوطنة شوهام»، قرب «تل أبيب»، وصنفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حادث الدهس بـ الجنائي.

«اليمام» و«الشاباك» يعتقلان منفذي عملية «أرائيل»

وعثرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على السيارة على مسافة 150 مترا من مكان الحادث، فيما أجرت السلطات عمليات البحث عن سائقها، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، عن اعتقال منفذي عملية مستوطنة «أرائيل»، التي وقعت أمس الأول الجمعة، وقتل فيها حارس أمن إسرائيلي بعملية إطلاق نار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قوة من «اليمام» و«الشاباك» تمكنت من اعتقال منفذي العملية بقرية قراوة بني حسان، قرب سلفيت، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن أحدهما يدعى يحيى مرعي، يبلغ من العمر 19عامًا والآخر يدعى يوسف عاصي «20عامًا».

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أحد منفذين عملية إطلاق النار محسوب على حركة «حماس»، فيما اعتقل أحدهما لفترة قصيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

من جانبها، أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، محاكمة حارس «المسجد الأقصى المبارك»، فادي عليان، حتى 30 مايو المقبل، فيما نظم أهالي «اللد» الواقعة شمال غربي القدس المحتلة، مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة اللد، للمطالبة بالإفراج عن إمام «المسجد الكبير»، الشيخ يوسف الباز.

«حماس» تحذر من استباحة آلاف الكنس اليهودية في العالم

وفي وقت سابق، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، من استباحة آلاف الكنس اليهودية في العالم، في حال تكرر دخول عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وهدد السنوار، بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على إسرائيل عند بدء المواجهة المقبلة، كما حذر المسؤول بـ«حماس»، من أن المساس بـ«المسجد الأقصى المبارك» والقدس يعني حربا دينية إقليمية.

وفي غزة، أعلنت هيئة المعابر، أن إجازة عيد الفطر المبارك في معبر رفح البري، ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس المقبل على أن يعاد فتحه اعتبارا من صباح الأحد الموافق 8 مايو الجاري.