حظك اليوم برج الدلو الجمعة 6-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو يحبون الاستقلالية وعيش حياة خاصة بهم دون تدخل من أحد فهم يرفضون ذلك ولا يسمحون لأحد بالدخول في حياتهم أو التحكم فيها، ويمتلكون تفكيرا تجاريا فيميلون إلى الأعمال التي تكسبهم أرباحا وتواكب السوق ومجالات العمل المختلفة أيضا، فهم يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات خاصة بعدة مجالات، ويمتلكون مهارة التواصل مع الآخرين.

صفات برج الدلو

يعرف عن مواليد برج الدلو اللباقة وحسن التصرف ولديهم مهارات في الحديث والتواصل مع الآخرين سواء أصدقاء أو مديرين أو زملاء في مجال العمل، كما يستطيعون التعامل مع مختلف الشخصيات والتكيّف مع أي ظروف، ويحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به، وتجدهم بارعين في صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيك والرسم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل الصحة والعمل اليوم وفق ما يخبرك به حظك اليوم على الصعيد المهني، لذا عليك الاهتمام بصحتك والحرص على اتخاذ قرارات سليمة مهنيا تدفعك للأمام، وكل ما عليك هو تنظيم جهودك ووقتك جيدا.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن مواليد برج الدلو يمتلكون قوة ملاحظة اليوم بشكل ملحوظ، ما يساعدهم على التصرف بكياسية وذكاء مع غيرهم، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.