حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج الدلو وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والعملي، لهذا المولود المتسرع في قراراته، الذي لا يستطيع التكيف مع المحطين به بسهولة، وكثيرًا ما تصدر منه تصرفات غير لائقة تجاه المحطين به بسبب تسرعه الشديد ومن الصعب التعامل معه، كما أنه شديد التعصب خاصة مع الجنس الآخر.

كما يعرف عن برج الدلو أنه كثير المشاجرات مع المحطين به بسبب انفعاله الدائم وعدم قدرته على ضبط أعصابه واندفاعه، كما أنه من الشخصيات التي تفتقد دائما التركيز على هدف واحد، بل أنه شديد التشتت بين أكثر من هدف في ذات الوقت، ومن بين عيوبه أنه لا يحب الالتزام بالعادات والتقاليد، ويرفض أي نوع من أنواع القيود، سواء على المحيط المهني أو الاجتماعي.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

ماليا ومهنيا اليوم الخميس عزيزي مولود برج الدلو عطارد في وضع داعم يمنحك حماسا ويقظة وتبدو أكثر قدرة على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

وتقول خبيرة الأبراج عبيثر فؤاد لمولود برج الدلو، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي، رغم الضغوط القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للاهتمام بواجبك نحو من حولك وتبدو أكثر نشاطا.

العاطفة وبرج الدلو

لا يقع مولود برج الدلو في الحب بسهولة كما أنه يؤخر ارتباطه العاطفي وتحقيق الاستقرار العائلي له، خاصة أنه ليس من السهل التعامل معه بسبب عصبيته واندفاعه الشديدين.