كيف تحمي نفسك من الاعتلال الكلوي المزمن؟.. «الصحة» تُجيب

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدِة نصائح وإرشادات طبية يجب اتباعها من أجل الوقاية من الإصابة بالاعتلال الكلوي المزمن، والتي يأتي من أبرزها المحافظة على الوزن والتغذية السليمة.

نصائح «الصحة» للوقاية من الاعتلال الكلوي المزمن

وتستعرض «الوطن» كافة الإرشادات والنصائح التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من الاعتلال الكلوي المزمن، وهي كالتالي:

1 - الحرص على التغذية السليمة.

2 - ضبط مستويات كل من الضغط والسكر.

3 - الابتعاد تمامًا عن الاستخدام بشكل مفرط للمسكنات، ويجب استشارة الطبيب قبل الحصول على أي مسكن.

4 - المحافظة جيدًا على الوزن الصحي.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وناشدت وزارة الصحة والسكان كافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالحرص على الكشف المبكر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية من أجل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وأشارت «الصحة» إلى أن الكشف والمتابعة والعلاج بشكل مجاني لجميع المواطنين.

«الصحة» يجب على من أقلع عن التدخين اتباع بعض العادات الصحية

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عن طريق منشور آخر لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على كافة الأشخاص الذي كانوا يدخنون وأقلعوا عن التدخين أن يتبعوا بعض العادات الصحية حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى التدخين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من ضمن العادات الصحية التي يجب عليهم اتباعها هي ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الحفاظ على اتباع أنظمة غذائية صحية، وتابعت «الصحة» أن اتباع هذه العادات الصحية يغير نمط حياة الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين إلى الأفضل، وحددت «الصحة» الخط الساخن الذي يمكن من خلاله مساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين وهو 16805.