وزارة الصحة تطلق اليوم قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا في الجيزة

تطلق وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي قوافل طبية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف وعلاج كافة المواطنين بشكل مجاني كامل، لتصل إلى مختلف القرى النائية التي تغيب عنها بعض الخدمات الصحية.

وأعلنت «الصحة» إطلاقها على مدار اليوم السبت قافلة طبية مجانية في محافظة الجيزة.

تفاصيل القافلة الطبية التي تطلقها «الصحة» اليوم في محافظة الجيزة

وأضافت وزارة الصحة والسكان من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن سيتم إطلاق اليوم قافلة طبية واحدة في الجيزة تقدم خدماتها الصحية مجاناً في مختلف التخصصات الطبية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول هذه القافلة، سواء مكانها بالتحديد، أو التخصصات الطبية التي ستكون متاحة فيها اليوم.

مكان القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان مكان القافلة الطبية التي ستقدم خدماتها الطبية على مدار اليوم في محافظة الجيزة، مؤكدة أنها سوف تكون في «وردان» التابعة لحي منشأة القناطر.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة

وحددت وزارة الصحة والسكان كافة التخصصات الطبية التي سوف تكون متوفرة خلال القافلة الطبية في محافظة الجيزة، وعددهم 13 تخصص طبي يستطيع المواطنين الاستفادة بهم مجاناً، وهم كالتالي:

1 - القلب.

2 - الجلدية.

3 - خدمات الأشعة.

4 - خدمات التحاليل.

5 - الرمد.

6 - الجراحة.

7 - الأسنان.

8 - الأنف والأذن.

9 - العظام.

10 - نساء وولادة.

11 - خدمات تنظيم الأسرة.

12 الباطنة.

13 - الأطفال.

توفير جميع أنواع الأدوية في القوافل الطبية

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية التي يتم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» توفر كافة الأدوية التي من الممكن أن يحتاج إليها المرضى، داخل صيدلية موجودة في جميع القوافل الطيبة.