استقرار الذهب عالميا وسط ضغوط من انتعاش الدولار.. كم بلغ سعر الأوقية؟

استقر الذهب دون 1880 دولارًا للأوقية اليوم الجمعة وكان يتجه لأسبوعه الثالث على التوالي من الخسائر، حيث تعرض لضغوط نتيجة انتعاش الدولار وعائدات أذون الخزانة، بسبب استمرار المستثمرون في الرهان على المزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم المرتفع لمستويات قياسية.

وانخفض المعدن الأصفر بأكثر من 1% حتى الآن هذا الأسبوع، حيث استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين ارتفع العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات بقوة فوق 3%.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أكبر قفزة في 22 عامًا، بينما أضاف الرئيس جيروم باول، أن البنك لا يفكر في التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل، لكنه أكد للأمريكيين أن البنك المركزي سيفعل ما يلزم للحد من ارتفاع التضخم.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وتشير توقعات «تريدينج كابيتال» إلى إمكانية تداول الذهب عند 1916.48 دولار أمريكي للأوقية، بنهاية الربع الجاري، كما تشير إلى ترجيح تداوله عند 1979.23 في غضون 12 شهرًا.

أوقية الذهب ستشهد تراجًا عالميًا

وكانت مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا»، ذكرت أن قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، دفع سعر الأموال الفيدرالية إلى نطاق 1%، كما كان متوقعاً، ورجحت المؤسسة في تقرير لها، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي ستشهد أوقية الذهب تراجعًا عالميًا إلى نحو 1875 دولارًا أمريكيُا، بعد أن ارتفع سعر الأونصة إلى حدود 1900 دولار.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال إنه اعتبارا من شهر يونيو المقبل سيقلل من حيازاته من الخزانة بقيمه 30 مليار دولار، وبعد ثلاثة أشهر سيرتفع إلى 60 مليار دولار شهريًا، وسيشمل الانخفاض في حيازات سندات الخزانة بموجب هذا الحد الأقصى الشهري سندات الخزينة كوبون، وإلى الحد الذي تكون فيه آجال استحقاق القسائم أقل من الحد الأقصى الشهري، وأذون الخزانة.