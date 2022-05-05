عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب 35 جنيها.. و1% عالمياً

وسع الذهب من مكاسبه اليوم الخميس، مرتفعاً بنحو 35 جنيها، عند تحرير الخبر، مقارنة بأسعار الصباح في محلات الصاغة، ليسجل عيار الذهب 24 سعر 1366 جنيهًا مقارنة بـ1331 جنيهًا صباح اليوم، وبحسب التحديث اللحظي لأسعار الذهب محلياً، سجل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر مبيعاً في مصر - سعر 1195 جنيها مقارنة بـ1165 جنيها صباح اليوم.

1024 جنيها سعر عيار الذهب 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1024 جنيه مقارنة بـ999 جنيه صباح اليوم، بينما بيعت الأوقية بـ1896 دولارًا، وسبق أن وصل سعر الذهب للأوقية إلى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط احتمالات أن يجرى تداول الذهب عند 1916.48 دولار أمريكي للأوقية، بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، ممن يرون أنه من المتوقع أن يجرى تداوله عند 1979.23 دولار في غضون 12 شهرًا.

1 % زيادة في تعاملات الخميس

صباح اليوم الخميس، صعد المعدن الأصفر بنسبة 1%، مسجلاً أكثر من 1900 دولار أمريكي للأوقية، مقارنة بسعر 1865 دولاراً في بداية تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.50% متوقعة على نطاق واسع.

وأشار المحللون إلى أنه من المتوقع أن تضغط العائدات الحقيقية على أسعار الذهب في النصف الثاني من العام الجاري، وأن المخاوف بشأن التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو، توفر مخاطر صعودية على المدى القريب، بحسب بيانات تريدينج إيكونوميكس.