تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم.. وتجار: «متبعوش ولا تشتروا النهارده»

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية ليوم الجمعة 6-5-2022 بعد أكثر من 24 ساعة من رفع سعر الفائدة لتسجل الأوقية سعر 1.874.90 دولار.

سعر الذهب محليا

سجل سعر المعدن النفيس اليوم الجمعة 6-5-2022 تراجعًا طفيفًَا بقيمة جنيه واحد ليباع عيار24 بسعر 1389 جنيهًَا، وعيار 21 بسعر 1215جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1041 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و720جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب اليوم مدعوما بصعود الدولار الأمريكي في الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.81 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 102.59 نقطة.

وشهد المعدن الأصفر تقلبات كثيرة منذ بداية تعاملات أمس حيث هبط في البداية من 1878 دولارًا نحو مناطق 1866 دولارًا التي ارتد منها نحو 1877 دولارًا مرة أخرى.

وتوقع هاني فكري الغريب رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ لـ«الوطن» الذهب اليوم هو التذبذب.

أشتري ولا أبيع؟

ونصح الغريب المواطنين الراغبين في الشراء بعدم الشراء الآن بالرغم من تراجع السعر لأنه تراجع طفيف لا يحفز على الشراء، كما نصح بعدم البيع نظرا السعر الحالي غير محفز على البيع أيضَا.

وأوضح أن انخفاض أسعار المعدن الأصفر يغري بشكل كبير بالشراء، وتحديداً إذا تواكب ذلك مع مواسم الزواج ، كما أنه يدفع مستهلكين كثر إلى الاستثمار ولكن بشروط إذا تجاوز التراجع 10% من قيمة آخر 6 أشهر.

ارتفاع وانخفاض

الاستثمار في الذهب وقت انخفاض أسعاره، يكون بشراء المستثمر عندما تكون الأسعار في حالة هبوط بنسبة تصل إلى أكثر من 10% من المتوسط السعري للذهب في آخر ستة أشهر وفي المقابل هناك ضرورة لتجنب شراء الذهب في حالة ارتفاع أسعاره أكثر من 15%، مقارنة بمتوسط السعر خلال آخر ثلاثة أشهر.