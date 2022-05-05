تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.. هل الذهب هينزل؟

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% لأول مرة منذ 22 عامًا، لتصل إلى 1%، كما أنَّها الزيادة الثانية للفيدرالي خلال أقل من شهرين منذ بداية 2022، تستهدف كبح جماح التضخم غير المسبوق بالبلاد الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا إذ سجل 8% وفقًا لأحدث البيانات.

«السيد»: تأثير اقتصادي محلي وعالمي لرفع الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار خلال اجتماعاته المقبلة، مما سيكون له كبير الأثر على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين بالأسواق الناشئة من بينها مصر.

تأثير إيجابي على الأسهم.. والسيولة تسير عكس اتجاه سوق الذهب

وتوقع الخبير الاقتصادي مواصلة أسعار الذهب العالمية التراجع، ليصل سعر الأوقية إلى أقل من 1800 دولار، مقابل نشاط التداولات بسوق الأسهم وبالتالي عودة أسعارها للارتفاع بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

وأشار «السيد» إلى توجه البنوك المركزية العالمية بالتبعية إلى رفع أسعار الفائدة، وبالفعل رفع البنك المركزي الأسترالي الفائدة 0.25%، متابعًا: «كما رأينا قرارات 5 دول خليجية بتحريك الفائدة ليلة أمس بالزيادة على عملاتها المحلية»، متوقعًا أنَّ يصبح التشديد الكمي توجها عالميا لسياسات الدول النقدية، الأسواق الناشئة تحديدًا، تجنبا لظاهرة «الدولرة».

يرى الخبير الاقتصادي أنَّ رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض وانكماش حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة الحكومية، ما يعرف بالأموال الساخنة، وبالتالي تهديد استقرار سعر الصرف، بجانب سحب قدر من السيولة من البورصة، عن طريق تراجع حجم معاملات الأجانب التي تتركز في الأسهم القيادية.