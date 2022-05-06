انطلاق سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس بمشاركة أشهر فناني النحت في العالم

وسط أجواء إبداعية، انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت ، والذى يستمر لمدة شهر حتى ٥ يونيو ٢٠٢٢ .

وأكد المشاركون أن ملتقى مدينتي للنحت يعد من أهم الملتقيات الإبداعية التى تجمع خيرة الخبرات فى هذا المجال ، خاصة وأن طبيعة مدينتي الملهمة تمثل حافزا هاما للابداع.

وأكد الفنان التشكيلى صلاح حماد ، رئيس اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي ، أن هذه الدورة تعد حدثا فنيا كبيرا ، إذ يشارك فيها ٢٥ فنانا ، ١٠ فنانا مصريا و ١٥ أجنبيا، وهو بذلك يعد أكبر سمبوزيوم للنحت يقام في مصر بمشاركة هذا العدد من الفنانين .

وصرح الدكتور سعيد بدر ، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة اسكندرية وأحد أعضاء اللجنة المنظمة، أن ملتقى مدينتي يجتمع فيه أهم النحاتين على مستوى العالم لافتا إلى أن نتاج الأعمال الفنية تتزين بها ميادين مدينتى لتزيدها رونقا وجمالا .

وأضاف أن مدينتى تميزت بوجود هذا النشاط الثقافى العالمي الذى نجح فى تحقيق تبادل ابداعى فى فن النحت بين الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية .

يذكر أن اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس تتكون من عدد من الأسماء اللامعة فى مجال النحت ، وتشمل كل من المهندس خالد الشهابي ، الفنان صلاح حماد ، السيدة نفين توفيق ، الدكتور سعيد بدر ، الدكتور محمد عباس ، الدكتور ياسر بكار ، الدكتورة مريم مكرم الله ، الفنانة دعاء شعبان و الدكتورة مروة مجدي.