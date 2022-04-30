"طلعت مصطفى" تشجع سكان مدينتي والرحاب على المشاركة بماراثون للجري بإطلاق سباق 3 كم

في إطار حرص طلعت مصطفى على ممارسة كل السكان للرياضة، يطلق "مدينتي هاف ماراثون"، سباق لمسافة 3 كيلو متر يناسب مختلف الفئات العمرية، ويتضمن الماراثون كذلك فقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجآت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون.

وتنطلق النسخة الثانية من "مدينتي هاف ماراثون"، بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري، يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو.

وتستعد مجموعة طلعت مصطفى، لتنظيم الماراثون على مستوى عالمي من خلال تخصيص مسارات محددة للمشاركين داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

وتتولى شركة تراي فاكتوري تنظيم مدينتي هاف ماراثون، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.