رئيس وزراء بريطانيا يعترف بخسارة الانتخابات المحلية: ليلة قاسية

خسر حزب المحافظين البريطاني الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابات المحلية، بحسب ما أقر جونسون نفسه، معتبرًا أن الخسارة هي رسالة من الناخبين للتركيز على المسائل الأكبر ذات الأهمية، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، معترفًا بأن الأمر كان صعبًا وأن ليلة الانتخابات كانت ليلة قاسية.

جونسون يتهرب من الإقرار بالمسؤولية عن خسارة الانتخابات

وحول ما إذا كان يتحمل مسؤولية خسارة حزب المحافظين، قال بوريس جونسون إن النتائج جاءت مختلطة، رغم الخسارة فإن الحزب كسب أصوات مؤيدة له في مناطق لم تكن تصوت لحزب المحافظين لفترة طويلة.

خسارة قاسية

وقال جونسون إن حزبه أمضى ليلة صعبة، لافتًا إلى أن الانتخابات التي جرت هي انتخابات منتصف المدة، في محاولة فيما يبدو للتقليل من وقع وتأثير نتائج الانتخابات المحلية.

وأكد جونسون أن الوضع كان قاسيًا، على حد تعبيره.